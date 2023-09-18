مصرع شخص إثر سقوطه من عقار بـ 6 أكتوبر

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من عقار بـ 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، بمدينة 6 أكتوبر.

وبالتحرى تبين أن شخصا فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، نتيجة سقوطه من عقار، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى المركزي.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.