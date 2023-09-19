ماذا ينتظر الأبراج المائية والترابية في الربع الأخير من 2023؟

اقتربت نهاية عام 2023 أخيرًا، ولدينا الكثير لنتطلع إليه، من وضع أهداف جديدة إلى التفكير في الأهداف القديمة، يجلب لنا نهاية العام فرصة لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، ولإرشادك خلال الرحلة بأكملها.

عندما يتعلق الأمر بالحياة، لدينا جميعًا بعض الأهداف التي نتطلع إليها، يمكن أن تكون هذه الأهداف بسيطة مثل بدء مشروعك التجاري الخاص بك للعثور على الحب، وبقدر ما نرغب في تحقيق هذه الأهداف لأنفسنا، فإن القيود تأتي من الداخل ومن محيطنا، من الواضح أنه ليس كل شيء في الحياة يسير وفقًا لخطتنا.

وبقدر ما يكون هذا أمرًا جيدًا، إلا أنه في بعض الأحيان يكون محبطًا أيضًا، في مثل هذه الحالات، نحتاج إلى التفكير في الخطأ الذي نرتكبه أو ببساطة ما يحدث خطأ معنا، ولمساعدتك على القيام بذلك تعرف على التوقعات الفلكية للأبراج الترابية والمائية في الربع الأخير من ٢٠٢٣.



الأبراج المائية



امنح شغفك وخططك أفضل ما لديك، مع الضربة الصحيحة للحياة والحماس والطاقة المناسبين، ستنجح حتى في الأيام غير المواتية من العام. بالنسبة لمواليد برج السرطان، يشير نهاية العام إلى وجود صراع في رأسك كن عاطفيًا وقل كل شيء أو أظهر للجميع جانبك العملي وكن في مكانك ولاحظ.

لمساعدتك على اتخاذ القرار، سيكون كوكب المشتري هناك، سواء كان ذلك في حياتك المهنية أو حياتك الشخصية، فإن الكوكب سيكون مفيدًا لك.

القليل من التعديل هو كل ما ستحتاجه لجذب الأوقات السعيدة والمحظوظة في حياتك لبرج العقرب، هناك فرصة عظيمة لك لتوضيح بعض الأمور التي تدور في ذهنك.

برج الحوت

في جميع جوانب حياتك سيسمح لك عبور الكواكب بنشر السعادة وجذبها إلى حياتك، اعمل على شعار عمل صالح واحد في اليوم، كما ينبئ برجك أن لديك فرصة كبيرة للوقوع في التشاؤم وازدواجية العقل بين الحين والآخر، لكن ستجد أناس جاهزون لمساعدتك على مواجهة التحديات وإصلاح السيناريوهات بالنسبة لك.

الأبراج الترابية

برج الثور



مع بعض الاشتباكات مع الأشخاص من حولك، قد تبدو الأمور ملتوية بعض الشيء، لكن لا تقلق فإن رفاقك من نفس البرج سوف يساعدونك على تخطي كل ذلك.

برج العذراء



تجنب التسرع في الاستنتاجات، هذه النصيحة الصغيرة ستوفر عليك أيامًا وأسابيع خلال الشهور المقبلة وتساعدك على تحسين ما تبقى في هذا العام، ستفعل أشياء لم تكن مخطط لها ولكنها ممكنة، وهناك احتمالات لحدوث تغييرات في الموارد المالية والعلاقات التي تمتلكها.

برج الجدي

لم حقق لك سياساتك النجاح فحسب، بل ستساعدك أيضًا على تحقيق كل ما تريد، الخطط المتبقية من الشهور السابقة أنت بحاجة إلى التعبير عن نفسك بشكل صحيح وإدارة جميع مجالات حياتك بالموقف الصحيح والوعي التام.

على الرغم من أن أموالك ستكون رائعة، إلا أنك قد تواجه مشاكل تتعلق بصحتك.