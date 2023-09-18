لمواجهة الغلاء.. البحيرة تطلق قافلة تضم 17 سيارة مواد غذائية مدعمة

أطلقت محافظة البحيرة، الإثنين، قافلة للسلع الغذائية تحت شعار "معًا ضد الغلاء" بالأسعار الاقتصادية المخفضة بنسبة تصل إلى 20 ٪، حيث قامت د.نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتفقد تلك القوافل قبل إنطلاقها من أمام ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد.

قافلة مكونة من 17 سيارة لدعم المواطنين

وأكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن القوافل 17 سيارة تشمل مختلف السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وبنسب تخفيض 20 ٪ التى ستجوب مختلف القرى الأكثر احتياجًاً بمراكز "دمنهور - إيتاي البارود - أبو المطامير - ادكو".

وأكدت نائب المحافظ حرص الدولة على توفير أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى دعم المحافظة الكامل لتنفيذ المزيد من المبادرات والتي توفر سلعًا غذائية ولحوم وأسماك ودواجن بأسعار مدعمة بهدف تقديم سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق إضافة إلى التوسع في فتح المنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

تكثيف الحملات الرقابية

كما وجهت نهال بلبع بتكثيف الحملات الرقابية التموينية والبيطرية على الأسواق لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ضمن جهود الدولة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق وكذا المساهمة في متابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم المواطنين المخالفين.