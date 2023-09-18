الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بشرى للمواطنين.. سمير صبري يعلن موعد الخروج من الأزمة الاقتصادية

د.سمير صبري
د.سمير صبري

قال د.سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مصر عندما دخلت بإجراءات إصلاحية في 2016 وفتحت المجال لاستقبال الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن الدولة كانت على اعتاب نقلة كبيرة صناعية وزراعية كبرى.

أضاف سمير، خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لأول مرة الدولة اتخذت خطين للحفاظ على الأراضي الزراعية الخط الأول هو وقف التعدي على الأراضي الزراعية والناس تقبلتها ولم تأخذها بعدائية وإصلاح مليون نصف فدان وهذه رؤية الرئيس، مشيرًا إلى أننا كنا نتحدث عن استصلاح 10 آلاف فدان منذ عهد الرئيس السادات، فقط.

التداعيات الاقتصادية ومراحلها

وأكد أن التداعيات الاقتصادية لها 3 مراحل الأولى الصدمة وتعني توقف كل المطارات والمواني ودول كانت تعتمد على مصادرها الداخلية ودول تخطف طائرات بها كمامات ومصر كانت تساعد دول أوروبية لانها كانت جاهزة مسبقًا، ومن الدول التي حصلت على أول لقاح فور بعد صدوره. 

وتابع من مصر استفادت من مخزون الإصلاح ولم نوقف التنمية وكان هناك مليون عامل لم يتوقفوا خلال فترة كورونا، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة هي الحرب الروسية الأوكرانية وكانت أشدها على مصر لأنها سحبت 22 مليار دولار من مصر أو ما يسمى الأموال الساخنة لان الحرب كانت بين تحالفين كبار وكان المستثمر لا يأمن على أمواله وذهب لأمريكا لأنها رفعت الفائدة. 

أوضح أن الخروج من الأزمة الاقتصادية قد يكون سريعًا وفي الربع الأول من 2024 لأن نتائج كل المشروعات القومية ستظهر وسيكون هناك انفراجة قريبة ولكن علينا العمل. 

الأزمة الاقتصادية سمير صبري التداعيات الاقتصادية المشروعات القومية الخروج المستثمر

مواد متعلقة

"التحالف الوطنى": توجيهات من الرئيس السيسى بدعم المواطن فى الأزمة الاقتصادية

الباز: قرارات الرئيس السيسى هدفها تخفيف الأزمة الاقتصادية حتى تنتهى

رئيس كتلة الحوار: الرئيس يشعر بعمق الأزمة الاقتصادية الحالية

برلمانية: قرارات الرئيس اليوم تساهم تخفف على المواطنين من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

كيف تنعكس قرارات الرئيس السيسى على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية؟.. المعاشات تُجيب

الهريدى: الرئيس لم يدخر جهدًا لتقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطن

كتلة الحوار تحتفى بقرارات الرئيس فى بنى سويف: "تخفف جزءًا من الأزمة الاقتصادية"

الأكثر قراءة

"صوتك معانا".. ماذا طلب أحمد موسى من وزير الداخلية لدعم الزمالك؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أزمة مرتقبة بين الأهلي ومنتخب مصر بعد تحديد ودية الجزائر

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

طبق مكرونة عالمي.. ماهو البانسيت الفلبيني وطريقة تقديمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى