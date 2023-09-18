الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد العرابي: مصر تعمل على تحقيق التوازن بين مختلف دول العالم

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إن العالم الآن يمر بمرحلة استثنائية حيث يتم الآن تشكيل تكتلات اقتصادية جديدة، مثل قمة العشرين وتجمع بريكس.

التوازن في العلاقات الخارجية 

أضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة” أن مصر تعمل على تحقيق التوازن بين مختلف دول العالم، إضافة إلى تحقيق مصالح مشتركة سواء على المستوى الإقتصادي أو السياسي.

العلاقات المصرية الخارجية 

وتابع "زيارة السيسي للإمارات ستتطرق إلى مناقشات هامة لمناقشة الأوضاع في المنطقة العربية، وسيتناول المصالح المشتركة بين الدولتين، حيث هذه الزيارات المتكررة للرئيس في الخارج تقوي من روابط العلاقات المصرية الخارجية بشكل يميل إلى التوازن والاعتدال".

محمد العرابي الحياة اليوم الحياة علاقات مصر الخارجية السفير محمد العرابي

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