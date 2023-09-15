الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد العرابى: الاستراتيجية الأمريكية بعد 11 سبتمبر كانت تغلب عليها السطحية والسذاجة

محمد العرابي
محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الاستراتيجية الأمريكية بعد حادث 11 سبتمبر كانت تغلب عليها السطحية والسذاجة بصورة كبيرة.

الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة 

وأكد السفير محمد العرابي، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القوى الدولية كانت تريد وضع استراتيجية جديدة في الإقليم العربي بما يتوافق مع أهداف ومتطلبات القوى الدولية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي دفع الإقليم العربي الثمن غاليًا بعد ثورات الربيع العربي التي حدثت والتي أدت إلى الفوضى.

وأضاف في حديثه، أنه حدث انشقاق كبير في الدول العربية بين الشعب والسلطات الحاكمة التابعة لسياسة الغرب، والدليل على ذلك الانشقاق في سوريا الذي حدث بين الشعب السوري الشقيق والسلطة الحاكمة.

الهيمنة الأمريكية على الإقليم العربي 

وتابع: "السياسة الأمريكية كانت تريد الهيمنة والسيطرة على الإقليم العربي، وكان تنظيم القاعدة بدايته بأيدٍ أمريكية خالصة في البداية". 

محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق الهيمنة الأمريكية ثم ماذا حدث القاهرة الإخبارية

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