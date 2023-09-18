التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الطلائع والبنك

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأول، بين فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي في افتتاحية الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز (2023/2024)، على ستاد جهاز الرياضة العسكري.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة للغاية حيث خلت من أي فرص خطيرة على مرمى كل فريق.

وكان طلائع الجيش، صاحب الأرض، بقيادة مديره الفني عبدالحميد بسيوني، بدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد زولا - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي - محمد شحاتة - علي حمدي - كريم طارق - موسى دياوارا.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي بقيادة اليوناني بابا فاسيليو كالآتي

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى ومحمود الجزار، وإسحاق يعقوبو وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد فتحي ومحمود سيد، وأحمد مدبولى وأحمد ياسر.

خط الهجوم: كريم بامبو، محمد (جريندو).

طاقم تحكيم افتتاحية الدوري الممتاز بين طلائع الجيش والبنك الأهلي

يقود افتتاحية الدوري الممتاز، طاقم تحكيمي مكون من مصطفى عثمان حكما للساحة، ويعاونه عماد العقاد حكم مساعد أول، وأحمد عبدالمنعم شعبان حكم مساعد ثان، ومحمود وفا حكم رابع، بينما يتولى تقنية الفيديو مصطفى مدحت، ويساعده محمد الشناوي.