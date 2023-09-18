كشف خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، لمواجهة نظيره نافابخور الأوزبكي مساء اليوم، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وشهد التشكيل مشاركة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أساسيًا لأول مرة مع الهلال، حيث يجاوره في الهجوم مواطنيه مالكوم، ميشايل وأمامهم ميتورفيتش.

تشكيل الهلال.. نيمار أساسيًا لأول مرة أمام نافابخور الأوزبكي

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمي : محمد العويس

خط الدفاع : عبدالحميد سعود ، علي البليهي ، حسان تمبكتي ، الشهراني ياسر

خط الوسط : سلمان الفرج ، روبن نيفيز ، ميشايل

خط الهجوم : مالكوم ، نيمار ، ميتروفيتش

واعتلى فريق الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه الرياض 6 -1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من المسابقة.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وياسر الشهراني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، تألق سالم الدوسري وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) للهلال في الدقائق 68 و87 من ركلة جزاء والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل مالكو دي أوليفيرا في الدقيقة 83.

في المقابل سجل الرياض هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق علي أحمد الزقعان.

وشهدت هذه المباراة مشاركة البرازيلي نيمار في الدقيقة 63 لأول مرة مع الهلال عقب انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم، محققا انتصاره الخامس هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.