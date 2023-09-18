الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشارة السابقة لأوباما: اتهام "بايدن" بالفساد أمر غريب

بايدن
بايدن

قالت لوري واتكينز، المستشارة السابقة لأوباما، إن الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يشتعل أكثر مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في 2024، لافتة إلى أن كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، يعتبر نفسه في حرب أهلية.

اتهام بايدن بالفساد أمر غريب وبلا دليل

وأشارت، خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه لا دليل على ارتكاب الرئيس جو بايدن لأي فعل غير ملائم، منذ كان نائبًا للرئيس باراك أوباما، أو حين أصبح رئيس أمريكا.

 

ولفتت إلى أن الاتهامات الموجهة لجو بايدن باضطلاعه في قضايا فساد أمر غريب، فالأدلة صفر، وهذا معروف تمامًا للشعب الأمريكي، ولن يشغل بال الأمريكيين الذين يعلمون أنه مجرد صراع سياسي، وهم غير سعداء بهذا الصراع السياسي، وغير سعداء بالاتهامات الموجهة لبايدن بسبب عمره أو قضايا أخرى.

 

موقف الناخبين الأمريكيين من ترشح ترامب

وذكرت أن الناخبين الأمريكيين لا يريدون رؤية ترامب رئيسًا مرة أخرى، والتابعين له يتبعونه من أجل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وقد رأينا أن جو بايدن تعهد أمام المصوتين في فلوريدا أنه سيكمل مدته الرئاسية، وسيترشح مرة أخرى للرئاسة.

بايدن كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الانتخابات الامريكية الناخبين الأمريكيين

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