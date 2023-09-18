الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة أعلى كوبرى 6 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

أصيب شخصان جراء حادث انقلاب سيارة نقل بكوبرى 6 أكتوبر، ما تسبب في زحام مروري أمام قائدي السيارات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل بكوبري 6 أكتوبر، ما تسبب في زحام مروري أمام قائدى السيارات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة السائق ومساعده وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق بالمقطم

فى السياق، لقى عامل مصرعه أسفل عجلات سيارة تريلا، أثناء عبوره الطريق بمنطقة المقطم بالقاهرة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ وجثة 

تلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود إشارة من مستشفى المقطم العام، بوصول جثة عامل يدعى «نادي أحمد»، يبلغ من العمر 37 عامًا، مقيم بمحافظة القاهرة، جثة هامدة، ادعاء حادث سير.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم المقطم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المتوفى الطريق بالمقطم، صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.

أصيب شخصين حادث انقلاب سيارة كوبري 6 أكتوبر زحام مروري

مواد متعلقة

إصابة 4 إثر تصادم سيارتى أجرة وميكروباص ببنى سويف

إصابة مواطن سقط من عقار فى الهرم

الأكثر قراءة

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

عاجل.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى فى انقلاب إحدى الناقلات المحملة بالذخائر

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى