إصابة شخصين فى انقلاب سيارة أعلى كوبرى 6 أكتوبر

أصيب شخصان جراء حادث انقلاب سيارة نقل بكوبرى 6 أكتوبر، ما تسبب في زحام مروري أمام قائدي السيارات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل بكوبري 6 أكتوبر، ما تسبب في زحام مروري أمام قائدى السيارات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة السائق ومساعده وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق بالمقطم

فى السياق، لقى عامل مصرعه أسفل عجلات سيارة تريلا، أثناء عبوره الطريق بمنطقة المقطم بالقاهرة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ وجثة

تلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود إشارة من مستشفى المقطم العام، بوصول جثة عامل يدعى «نادي أحمد»، يبلغ من العمر 37 عامًا، مقيم بمحافظة القاهرة، جثة هامدة، ادعاء حادث سير.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم المقطم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المتوفى الطريق بالمقطم، صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.