مصرع عامل دهساً أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق بالمقطم

لقي عامل مصرعه أسفل عجلات سيارة تريلا، أثناء عبورها الطريق بمنطقة المقطم بالقاهرة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ وجثة

تلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود إشارة من مستشفى المقطم العام، من بوصول جثة عامل يدعى «نادي أحمد»، يبلغ من العمر 37عامًا، مقيم بمحافظة القاهرة، جثة هامدة، ادعاء حادث سير.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم المقطم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين بأنه أثناء عبور المتوفي الطريق بالمقطم، صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.

إصابة 5 إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

أصيب 5 أشخاص جراء حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسط، وتم نقلهم إلى المستشفى، كما تم إعداد محضر بالواقعة. وقد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري على الطريق الأوسط، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى خدمات المرور وونش مروري لرفع حطام الحادث، وتم إرسال سيارات الإسعاف معهم. وبعد الفحص تبيّن أنّ عجلة القيادة كانت متعطلة لدى السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق وإصابة خمسة أشخاص تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

كما انتشر رجال المرور في جميع أنحاء العاصمة لتنظيم حملات مرورية مكثفة لرصد جميع المخالفات المرورية وعدم التهاون مع المخالفين لقواعد وآداب المرور. كما يتم رفع جميع السيارات المتروكة التي يتم رصدها على الشوارع والتي تتسبب في زحامات مرورية على الطرق.

وتم توجيه حملات المرور على المحاور والشوارع في الجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع حوادث المرور الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ على الطرق السريعة.

كما شنّت إدارة المرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من حوادث المرور ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات، حيث تهدد سلامة السائق والآخرين. كما تم تكثيف حملات رادار السرعة، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية. كما قامت إدارة المرور بتعزيز تواجدها على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لتجنب أية كثافات مرورية.