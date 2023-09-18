بايدن: 5 أمريكيين مسجونين في إيران عادوا أخيرًا للوطن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغوط على طهران رغم صفقة تبادل السجناء، وفقًا لعاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي، إن 5 أمريكيين أبرياء سجنوا في إيران عادوا أخيرًا للوطن.

الهدف من صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وطهران

وقال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن السياسة الأمريكية بحسب أنتوني بلينكين، لن تتغير كثيرًا تجاه إيران الفترة المقبلة، وأن صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وطهران، هدفها إحراز تقدم في ملف عودة الأمريكيين المحتجزين في إيران.