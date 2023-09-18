الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن: 5 أمريكيين مسجونين في إيران عادوا أخيرًا للوطن

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغوط على طهران رغم  صفقة تبادل السجناء، وفقًا لعاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي، إن 5 أمريكيين أبرياء سجنوا في إيران عادوا أخيرًا للوطن.

 

الهدف من صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وطهران

وقال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن السياسة الأمريكية بحسب أنتوني بلينكين، لن تتغير كثيرًا تجاه إيران الفترة المقبلة، وأن صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وطهران، هدفها إحراز تقدم في ملف عودة الأمريكيين المحتجزين في إيران.

بايدن طهران صفقة تبادل السجناء القاهرة الإخبارية صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وطهران

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