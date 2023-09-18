الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئولون أمريكيون لـ"القاهرة الإخبارية": الأسرى غادروا طهران تمهيدًا للتبادل

مغادرة الأسرى الأمريكيين
مغادرة الأسرى الأمريكيين لطهران

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" في واشنطن، أن مسئولين في الإدارة الأمريكية يؤكدون مغادرة الأسرى الأمريكيين لطهران؛ تمهيدًا لعودتهم إلى الولايات المتحدة.

اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران

قال مسئول أمريكي، في وقت سابق، إن 5 سجناء من إيران سيحصلون على العفو بموجب اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران، وأكد أن واشنطن لا تغلق الباب تمامًا أمام الدبلوماسية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

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May be an image of ‎text that says '‎تردد 11747v الإخبارية القاهرة القاهرةالإخبارية News AI-Qahera عاجل مراسل القاهرة الإخبارية في :واشنطن مسؤولون في الإدارة الأمريكية يؤكدون مغادرة الأسرى الأمربكيين طهران تمهيدا لعودتهم إلى الولايات المتحدة AlQaheraNewsTv Alqaheranewstv Alqaheranews alqaheranewstv alqaheranewstv alqaheranews.net‎'‎
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