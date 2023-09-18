مسئولون أمريكيون لـ"القاهرة الإخبارية": الأسرى غادروا طهران تمهيدًا للتبادل

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" في واشنطن، أن مسئولين في الإدارة الأمريكية يؤكدون مغادرة الأسرى الأمريكيين لطهران؛ تمهيدًا لعودتهم إلى الولايات المتحدة.

اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران

قال مسئول أمريكي، في وقت سابق، إن 5 سجناء من إيران سيحصلون على العفو بموجب اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران، وأكد أن واشنطن لا تغلق الباب تمامًا أمام الدبلوماسية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

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