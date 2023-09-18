الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقرير: 5 قطاعات تستحوذ على 65% من مشروعات المنطقة العربية

المؤسسة العربية
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

كشف تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أنه من إجمالي 25 قطاعًا مستقبلاً للاستثمارات العربية، استحوذت 5 قطاعات وهم خدمات الأعمال والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والتخزين والطاقة المتجددة على نحو 65% من عدد المشروعات في المنطقة العربية، و65.5% من إجمالي عدد الشركات المستثمرة، و 76% من مجمل التكلفة الاستثمارية، و45% من الوظائف الجديدة. 

وتابع التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن قطاع خدمات الأعمال تصدر المقدمة في مؤشري عدد المشاريع وعدد الشركات بحصص 21.2% و24.9% على التوالي وحل قطاع الطاقة المتجددة في المقدمة مستقبلاً أكبر تكلفة استثمارية خلال عام 2022، بقيمة 32.4 مليار دولار مثلت 71% من الإجمالي، كما تصدر في مؤشر عدد الوظائف بعدد تجاوز 7 آلاف وظيفة بحصة تجاوزت 22% من الإجمالي.

نتيجة لما شهده قطاع الطاقة المتجددة من قفزة في التكلفة الاستثمارية، حل في المرتبة الأولى بتوفبره أضخم متوسط تكلفة للمشروع بلغ 1.5 مليار دولار، بينما حل قطاع العقارات في المقدمة بأكبر متوسط لعدد الوظائف بلغ 482 وظيفة للمشروع خلال عام 2022. 

ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة العربية

أهم الدول العربية المستثمرة والمستقبلة للمشاريع العربية لعام 2022 

على صعيد الدول المستقبلة للاستثمارات العربية البينية، واصل التوزيع الجغرافي لمشاريع الاستثمار العربي البيني تركزه في السعودية من حيث عدد الشركات المستثمرة بعدد 59 شركة تمثل 30% من الإجمالي. 

وعلى صعيد الدول العربية المصدرة للاستثمارات العربية البينية، واصلت الإمارات تصدرها المقدمة كأكبر مستثمر خلال عام 2022 وفق جميع المؤشرات، حيث بلغ عدد مشاريعها البينية 127 مشروعًا مثلت 52% من الإجمالي، بقيمة تخطت الـ33 مليار دولار مثلت ما يزيد على 73% من إجمالي التكلفة الاستثمارية، نفذتها من خلال 99 شركة إماراتية ووفرت ما يزيد على 20 ألف وظيفة جديدة بحصة 62.1% من الإجمالي. 

وحلت السعودية في المرتبة الثانية بعدد 35 مشروعاً بحصة 14.3% من الإجمالي نفذتها 23 شركة، وبتكلفة بلغت 10.8 مليارات دولار مثلت 23.7% وبعدد وظائف تخطى الـ7 آلاف وظيفة وحلت مصر في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشاريع وعدد الشركات بحصة 9.8%، و10.2% على التوالي وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة على صعيد التكلفة الاستثمارية، بينما جاءت الكويت ثالثًا على صعيد عدد الوظائف الجديدة خلال 2022. 

تقارير دولية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار خدمات تكنولوجيا المعلومات مؤشري عدد المشاريع قطاع الطاقة المتجددة مشاريع الاستثمار العربي البيني

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