تقارير: امريكيون يغادرون إيران في صفقة تبادل أسرى بأموال النفط

سلطت وكالة “أسوشتيد برس” الأمريكية، اليوم الاثنين، الضوء على صفقة تبادل الأسرى مشيرة الى أن 5 أمريكييون يغادرون إيران في صفقة تبادل أسرى بأموال النفط بقيمة 6 مليارات دولار.

وغادر 5 سجناء أمريكيين محتجزين في إيران، بعضهم منذ ما يقرب من عقد من الزمن، البلاد بالطائرة إلى قطر، كجزء من صفقة تبادل سجناء مثيرة للجدل تتضمن قيام إدارة بايدن بإلغاء تجميد 6 مليارات دولار (4.8 مليار جنيه استرليني) من أموال النفط الإيراني.

وكانت طهران وواشنطن قد اتفقتا على تبادل خمسة سجناء، من بينهم الناشط البيئي مراد طهباز، وهو مواطن بريطاني أمريكي.

صفقة دبلوماسية معقدة ودقيقة

وفي صفقة دبلوماسية معقدة ودقيقة، استغرق إعدادها أشهراً، تم نقل الأمريكيين الخمسة من فنادق في طهران إلى طائرة متجهة إلى قطر، وهي المرحلة الأولى في رحلة ستأخذهم على متن رحلات جوية إلى واشنطن.

ولعبت قطر دور الوسيط في الصفقة، بدءاً بالتحويل الإلكتروني للأموال الإيرانية إلى حسابات مصرفية في قطر وسويسرا، ولم يُسمح للسجناء بالصعود إلى الطائرة إلا بعد اكتمال التحويل النقدي. وبخلاف طهباز، تم الكشف عن هوية أمريكيين اثنين فقط.

واتهم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الولايات المتحدة وبعض المعتقلين السياسيين الإيرانيين السابقين جو بايدن بإبرام صفقة لن تؤدي إلا إلى تشجيع إيران على مواصلة احتجاز الرهائن كجزء أساسي من ترسانتها الدبلوماسية.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن الأموال التي تم الإفراج عنها هي أموال النفط المستحقة لإيران والتي جمدتها إدارة ترامب في عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وليس من الواضح ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى انفراجة دبلوماسية أوسع نطاقا، أو طريق جديد أقل طموحا لتقييد البرنامج النووي المدني الإيراني، حيث توافق طهران على خفض مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب.