الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تنشر مقتطفات من افتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني

افتتاح أبنية إدارة
افتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني

نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقتطفات من افتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها وإدارة نظم المعلومات ومركز البيانات الجديد.

وكشف المستشار حماده الصاوي النائب العام، في كلمته أثناء افتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي ومركز بيانات النيابة العامة الجديد -بإدارة النيابات بمكتب النائب العام بحضور كبار رجال الدولة أن هذا المشروع بالتعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بهدف حفظ  مستندات النيابة المنتهية مهما بلغ قدم عمرها، حيث بدأت أولى خطوات تنفيذه في سبتمبر من العام الماضي، بدشت القضايا والأوراق التي حلَّت آجال دشتها بكافة النيابات على مستوى الجمهورية وحفظ نسخ رقمية منها والاحتفاظ بأصول الأحكام الصادرة فيها وإدخال بياناتها الوصفية على المنظومة الرقمية للنيابة العامة.

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وكشف النائب العام عن نقل جميع القضايا المنتهية -التي لم تحل آجال دشتها- من جميع غرف الحفظ إلى مقر مبنى الأرشيف الإلكتروني -بعد إنشائه- والذي يعد أكبر مبنى للأرشفة بالشرق الأوسط، للاحتفاظ بأصولها داخل صناديق مخصصة تم ترتيبها وحصرها بصورة رقمية، يسهل معها البحث والوصول إلي القضايا، والاحتفاظ بنسخ رقمية منها وإنشاء قواعد ببياناتها الوصفية، حيث انتهت أعمال أرشفة كافة القضايا المنتهية بالنيابة العامة على مستوى الجمهورية يوم العشرين من شهر أغسطس عام ٢٠٢٣م بإجمالي ثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف (٣٢٨٠٠٠) صندوق، وبواقع اثنتين وثلاثين مليونًا وتسعمائة وستين ألفًا وثمانمائة وست وثلاثين (٣٢,٩٦٠,٨٣٦) قضية، بمتوسط عدد ستمائة وستين مليون ورقة (٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠).

يأتي ذلك إعلانًا من النائب العام المستشار حماده الصاوي لإنهاء النيابة العامة المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي تزامنًا مع انتهاء فترة ولايته في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.

الارشيف الالكتروني 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 النائب العام والتحول الرقمي وزارة الاتصالات

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