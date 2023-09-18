وجه جديد في فيوتشر.. 12 مدربًا يحتفظون بمقاعدهم على كرسي الإدارة الفنية

على غير العادة، تشهد مسابقة الدوري الممتاز موسم 2023 - 2024 وجه جديد بين المدربين وهو البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني الجديد لفريق فيوتشر.

واحتفظ 12 مدربًا أنهوا الموسم الماضي بتواجدهم مع أنديتهم من بينهم 5 مدربين أجانب وسبعة مدربين مصريين والأجانب هم : السويسري مارسيل كولر في الأهلي والكولومبي خوان أوسوريو في الزمالك والبرتغالي جايمي باتشيكو في بيراميدز والقبرصي بابا فاسيليو في البنك الأهلي والبرتغالي برونو روماو في فاركو.

مارسيل كولر

أما المدربين المصريين الذين احتفظوا بمقاعدهم مع أنديتهم فهم: شوقي غريب في المقاولون وتامر مصطفى في إنبي وأحمد سامي في سموحة وأيمن الرمادي في سيراميكا كليوباترا وعبد الحميد بسيوني في طلائع الجيش كما احتفظ مجدي عبد العاطي الذي صعد بفريق إف سي زد لدوري الأضواء لأول مرة في تاريخه وأحمد عبد الرؤوف الذي قاد بلدية المحلة للصعود بمكانيهما وسيقودان الفريقين خلال الموسم الحالي.

في المقابل احتفظ 5 مدربون بتوجدهم في الدوري، لكن بعد حركة تنقلات حيث رحل علي ماهر عن بتروجت وتولى تدريب المصري خلفا لميمي عبد الرازق الذي انتقل لتدريب الداخلية.

وتولى علاء عبد العال تدريب فريق الجونة الصاعد للدوري الممتاز بعد رحيله عن الداخلية تولى طارق العشري تدريب فريق الاتحاد السكندري بعد رحيله عن فاركو وأخيرا عاد إيهاب جلال لقيادة الإسماعيلي بعدما قاد فاركو والمصري الموسم الماضي دون نجاح يذكر.

إيهاب جلال

ويعتبر جايمي باتشيكو أكبر المدربين المتواجدين في الدوري الممتاز سنًا وهو المولود في 22 يوليو 1958، يليه شوقي غريب مواليد 26 فبراير 1959 وفي المقابل أضغر مدرب في الدوري الممتاز هو أحمد عبد الرؤوف من مواليد 12 أبريل 1986 يليه البرتغالي برونو روماو من مواليد 7 يناير 1984.