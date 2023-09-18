محمد نجيب يتصدر قائمة أكبر 10 لاعبين فى النسخة 65 من الدورى الممتاز

تشهد النسخة 65 من مسابقة الدوري الممتاز عددا من اللاعبين "العواجيز" الذين تقترب أعمارهم من 40 عاما، وهناك لاعبان تخطيا سن الأربعين وهما محمد نجيب وشريف إكرامي، وفي السطور التالية يلقي "الدستور الضوء على أكبر لاعبي الدوري سنًا في موسم 2023/ 2024.

1- محمد نجيب

مدافع الداخلية من مواليد 31 يناير 1983 وسيكمل عامه الـ41 مع نهاية يناير، ويملك مشوارا طويلا مع الدوري بدأه في بلدية المحلة، ثم اتحاد الشرطة، وكانت المحطة الأبرز في مسيرته مع الأهلي الذي لعب له من 2011 إلى 2017، ثم انتقل إلى الجونة ومن بعده الداخلية.

2- شريف إكرامي

حارس مرمى بيراميدز ثاني أكبر اللاعبين سنا في الدوري هذا الموسم من مواليد 10 يوليو 1983 وجدد عقده مؤخرا مع بيراميدز.

بدأ شريف إكرامي في الأهلي من 203 إلى 2005، ثم انتقل لفريق فينورد الهولندي وظل معه حتى عام 2009، وخلال هذه الفترة لعب موسما على سبيل الإعارة لفريق أنقرة التركي، وبعد عودته إلى مصر لعب للجونة ثم عاد للأهلي عام 2010 وظل معه حتى عام 2020، ثم انتقل إلى بيراميدز.

شريف إكرامي

3- نور السيد

لاعب الجونة مواليد 9 يناير 1984 وسيكمل عامه الأربعين في يناير المقبل ولعب للجونة من 2006 إلى 2012، ثم انتقل للزمالك ولعب له من 2012 إلى 2014 ثم سافر إلى المغرب ولعب لفريق الدفاع الحسني الجديدي موسم 2014/ 2015، وبعد عودته لمصر لعب لإنبي موسم 2015/ 2016 وللاتحاد السكندري من 2016 حتى 2022، ثم عاد للجونة.

4- الهاني سليمان

حارس سموحة مواليد 1 نوفمبر 1984 لعب للاتحاد السكندري من 2007 إلى 2013 وللجونة من 2013 إلى 2015، ثم عاد للاتحاد وظل معه حتى 2019، ثم انتقل لسموحة.

5- أحمد فتحي

مواليد 10 نوفمبر 1984 لاعب بيراميدز خاض رحلة طويلة لعب خلالها للإسماعيلي والأهلي وخاض رحلة احتراف ولعب لأندية شيفيلد يونايتد وهال سيتي الإنجليزيين وكاظمة الكويتي وأم صلاص القطري.

أحمد فتحي

6- محمود السيد

حارس فاركو 10 مايو 1985 لعب للألومنيوم موسم 2007/ 2008 وللأوليمبي من 2008 إلى 2011 والإنتاج الحربي موسم 2011/ 2012 والاتحاد السكندري من 2012 إلى 2017 كما لعب للمصري قبل أن يستقر في فاركو.

7- محمد عبدالشافي

الظهير الأيسر للزمالك مواليد 1 يوليو 1985 لعب لإنبي من 2003 إلى 2005 وغزل المحلة من 2006 إلى 2009، ثم انتقل للزمالك وظل معه حتى 2014 ولعب لأهلي جدة السعودي من 2014 حتى 2019، وقضى خلالها موسما معارا لنادي الفتح وبعد عودته لمصر لعب للزمالك وتراجع عن الاعتزال عقب نهاية الموسم الماضي ليستمر في رحلته بعدما تجاوز 38 عاما.

محمد عبدالشافي

8- عبدالله السعيد

نجم بيراميدز مواليد 13 يوليو 1985 لعب للإسماعيلي من 2004 إلى 2011 وللأهلي من 2011 حتى 2018 وانتقل لبيراميدز عام 2019.

9- محمود عبدالرازق شيكابالا

نجم الزمالك مواليد 5 مارس 1986 لعب للزمالك من 2002 إلى 2005 وباوك اليوناني موسم 2005/ 2006 ثم عاد للزمالك وظل معه حتى 2014 لعب خلالها موسم 2012/ 2013 معارا لنادي الوصل الإماراتي، ثم انتقل لسبورتنج لشبونة البرتغالي موسم 2014/ 2015 وبعد عودته قام الزمالك بإعارته للإسماعيلي ثم الرائد السعودي وأبولون اليوناني قبل أن يعود للزمالك.

10- عماد السيد

حارس طلائع الجيش مواليد 30 أبريل 1986 لعب للزمالك من 2007 إلى 2010 ولطلائع الجيش من 2010 إلى 2013 وإنبي من 2013 إلى 2016، ثم عاد لطلائع الجيش ومنه انتقل لإنبي ثم الزمالك موسم 2017/ 2018، ثم انتقل للاتحاد السكندري ومنه إلى الداخلية ثم عاد لطلائع الجيش.