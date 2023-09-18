انطلاق أعمال المائدة المستديرة حول مهارات الخريجين بجامعة السويس

افتتح الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس، فعاليات أعمال المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال حول مهارات الخريجين المطلوبة في سوق العمل، الذي ينظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة.

رحب رئيس جامعة السويس، بالحضور مستعرضًا إمكانات الجامعة التي تضم 16 كلية ومعهد، تقوم الدراسة بمختلف الكليات بنظام الساعات المعتمدة التي تؤكد عليها توجهات الدولة المصرية وفق أحدث الاتجاهات العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اللوائح الأكاديمية التي تعتمد عليها جامعة السويس تعتبر من أحدث اللوائح وتضم مجموعة المقررات الأكاديمية التخصصية، بالإضافة إلى مقررات اختيارية يمكن إضافة توصيلات لمقررات تضم المهارات المطلوبة لتطوير قدراتهم وإمكانات الطلاب لتأهيلهم لمطلبات سوق العمل.

وأعقب ذلك كلمة لمها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية حيث أوضحت أن فكرة مركز التطوير المهني بدأت في عام ٢٠١٢ بجامعة عين شمس، ثم بدأت تنتشر إلى أن تم افتتاح ٢٥ مركزا في مختلف الجامعات، تهدف هذه المراكز إلى تطوير المهارات والقدرات للطلاب بالشكل الذي يؤهلهم على الوجه الأمثل لمواجهة متطلبات سوق العمل ولديه القدرة الإنتاجية المناسبة لتقدم المجتمع، كذلك سد الفجوة بين سوق العمل والدراسة الأكاديمية في الجامعة.

كما قدم د. جوزيف وهيب مسئول التوظيف بالمركز الجامعي للتطوير المهني، عرض استعرض فيه ما استطاع المركز تقديمه خلال أقل من عام منذ افتتاحه حيث أوضح أن المركز استطاع أن يقدم دورات تدريبية لأكثر من ٢٠٠٠ طالب، وتوقيع ٥ بروتوكولات تعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات.

وتبادل الحضور إلقاء الكلمات ووجهات النظر لبيان رؤية أصحاب الأعمال والشركات، أدار الحوار د. أحمد أبو الحسن مدير المركز الذي صرح في ختام الجلسة أن حجم الفائدة من فكرة المائدة المستديرة كبير نظرا لأنها تعد فرصة كبيرة جمعت طرفي عملية التوظيف والتأهيل، المتمثل في أساتذة الجامعة مسئولي التأهيل العلمي والأكاديمي، ومسئولي سوق العمل من ممثلي الشركات والمؤسسات، موجها الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للمركز .