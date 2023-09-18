ضمن "حياة كريمة".. قافلة طبية بمنطقة الخزان غرب في أسوان

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تقريرًا يرصد قافلة طبية بمنطقة "الخزان غرب" في أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتضمنت القافلة، 10 تخصصات مختلفة، إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية، حيث بدأت القافلة بالتثقيف الصحي وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان للمترددين من أبناء القرية، وتحويل عددًا من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، لإجراء عمليات جراحية وأشعة رنين مغناطيسية وأشعة مقطعية.

القافلة مستمرة على مدار يومين بقرية الخزان غرب

وقال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية بأسوان، إن القافلة مستمرة على مدار يومين بقرية الخزان غرب، لافتًا إلى أن القافلة العلاجية عبارة عن مستشفى ميداني متنقل، حيث نتوجه للقرية المستهدفة لتقديم الخدمة الطبية فيها.

وأوضح منسق القوافل العلاجية بأسوان، أن القافلة تحتوي على 8 تخصصات طبية، بجانب صيدلية بها أكثر من 180 صنف، ومعمل الدم، ومعمل طفيليات، وخدمة الأشعة العادية والتلفزيونية، إضافة إلى أنه يتم الكشف والعلاج في القافلة بالمجان.