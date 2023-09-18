الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انعقاد المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة مطلع أكتوبر

الإسكوا
الإسكوا

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» يوم 1 أكتوبر 2023، المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي سيعقد على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء. 

تفاصيل المنتدى

وأاوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن المنتدى الدولي الرفيع المستوى يتناول دورالابتكار في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز الطاقة المستدامة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى أنه يسلط الضوء على أحدث التطورات في سوق الكهرباء العربي. 

وتشارك الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الحوار السياسي الرفيع المستوى بشأن التحوّل في مجال الطاقة، وتناقش دور سلاسل الكتل في المنطقة العربية، كما يشارك في المنتدى وزراء الطاقة والكهرباء، ومسؤولون حكوميون، ورؤساء منظمات وطنية وإقليمية، وخبراء دوليون.

"الإسكوا" تطلق تقريرًا عن الاستعراض السادس للمؤتمر الدولى للسكان والتنمية

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا قد عقدت يوم 11 سبتمبر الجاري حلقة عمل بشأن بناء الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وجمعية الانترنت والاتحاد الدولي للاتصالات، واستهدفت حلقة العمل تسليط الضوء على نهج عملية لتعزيز الثقة في الخدمات العامة الرقمية في المنطقة العربية، وتُعقد في إطار مشروع الإسكوا بعنوان "تسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز العمليات في المؤسسات العامة العربية".

ومن المقرر أن تعقد "الإسكوا" يوم 2 أكتوبر 2023 في القاهرة، ورشة عمل إقليمية حول الاستعراضات الوطنية، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مضيفة أن الاستعراضات الوطنية الطوعية تقع في صلب عملية متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتعمل الإسكوا منذ عام 2019، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، على دعم جهود الدول العربية في تحضير استعراضاتها وتوفير منبر لتبادل المعرفة والتعلّم من الأقران.

وأكدت أن ورشة العمل الإقليمية تتناول تجارب الدول العربية التي قدمت استعراضاتها في عام 2023 والدول التي تستعد لتقديمها في عام 2024، والالتزامات لمرحلة ما بعد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والانعكاسات على الاستعراضات، إضافة إلى دور التكنولوجيا كإحدى وسائل تنفيذ خطة 2030 وسبل إدراجها في الاستعراضات.

الامم المتحدة الأمم المتحدة الاقتصادية الإسكوا المنتدى العربي الخامس الطاقة

مواد متعلقة

"الإسكوا" تطلق تقريرًا عن الاستعراض السادس للمؤتمر الدولى للسكان والتنمية

"الإسكوا" تعقد حلقة عمل حول بناء الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية

"الإسكوا" تعقد ورشة عمل إقليمية حول الاستعراضات الوطنية

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ماذا قال أشرف مصيلحى لـ"الدستور" قبل وفاته عن زوجته (خاص)

كيف نجح الجيش فى إدارة خطة الخداع الاستراتيجى فى 6 أكتوبر 1973؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى