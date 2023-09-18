انعقاد المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة مطلع أكتوبر

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» يوم 1 أكتوبر 2023، المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي سيعقد على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

تفاصيل المنتدى

وأاوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن المنتدى الدولي الرفيع المستوى يتناول دورالابتكار في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز الطاقة المستدامة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى أنه يسلط الضوء على أحدث التطورات في سوق الكهرباء العربي.

وتشارك الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الحوار السياسي الرفيع المستوى بشأن التحوّل في مجال الطاقة، وتناقش دور سلاسل الكتل في المنطقة العربية، كما يشارك في المنتدى وزراء الطاقة والكهرباء، ومسؤولون حكوميون، ورؤساء منظمات وطنية وإقليمية، وخبراء دوليون.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا قد عقدت يوم 11 سبتمبر الجاري حلقة عمل بشأن بناء الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وجمعية الانترنت والاتحاد الدولي للاتصالات، واستهدفت حلقة العمل تسليط الضوء على نهج عملية لتعزيز الثقة في الخدمات العامة الرقمية في المنطقة العربية، وتُعقد في إطار مشروع الإسكوا بعنوان "تسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز العمليات في المؤسسات العامة العربية".

ومن المقرر أن تعقد "الإسكوا" يوم 2 أكتوبر 2023 في القاهرة، ورشة عمل إقليمية حول الاستعراضات الوطنية، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مضيفة أن الاستعراضات الوطنية الطوعية تقع في صلب عملية متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتعمل الإسكوا منذ عام 2019، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، على دعم جهود الدول العربية في تحضير استعراضاتها وتوفير منبر لتبادل المعرفة والتعلّم من الأقران.

وأكدت أن ورشة العمل الإقليمية تتناول تجارب الدول العربية التي قدمت استعراضاتها في عام 2023 والدول التي تستعد لتقديمها في عام 2024، والالتزامات لمرحلة ما بعد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والانعكاسات على الاستعراضات، إضافة إلى دور التكنولوجيا كإحدى وسائل تنفيذ خطة 2030 وسبل إدراجها في الاستعراضات.