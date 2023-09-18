الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إحالة متهمين بترويج مواد مخدرة بالقاهرة الجديدة للجنايات

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة بمنطقة التجمع لمحكمة الجنايات.

تفاصيل إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة 

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما "حمدي.ح"، "طه.ع" عاطلين، وأقرا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة بحيازتهم المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها. 

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

txt

ضبط تجار مخدرات وهاربين من أحكام قضائية فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الخامس تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 800 جرام ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات 

 

تفاصيل محاكمة المتهم بالإتجار فى الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ف.ص" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على زبائنه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبحوزته 8 أكياس من جوهر الميثامفيتامين وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

 

 

القاهرة الجديدة حكمة الجنايات قسم شرطة التجمع الخامس سوهاج محكمة جنايات سوهاج النيابة العامة

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

حبس 5 متهمين بخطف كاميرونى فى البحيرة

تكلفة استخراج جواز سفر جديد 2023 والمستندات المطلوبة

بـ200 ألف جنيه.. كواليس ضبط متهمين بسرقة أسلاك وكابلات من "مياه البحر الأحمر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى