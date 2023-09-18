تفاصيل إحالة متهمين بترويج مواد مخدرة بالقاهرة الجديدة للجنايات

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة بمنطقة التجمع لمحكمة الجنايات.

تفاصيل إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما "حمدي.ح"، "طه.ع" عاطلين، وأقرا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة بحيازتهم المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الخامس تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 800 جرام ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات

تفاصيل محاكمة المتهم بالإتجار فى الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ف.ص" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على زبائنه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبحوزته 8 أكياس من جوهر الميثامفيتامين وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.