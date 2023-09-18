الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ200 ألف جنيه.. كواليس ضبط متهمين بسرقة أسلاك وكابلات من "مياه البحر الأحمر"

ارشيفية
ارشيفية

حصلت «الدستور» على صورة من المذكرة التي أرسلتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر للعضو المنتدب للشركة، في واقعة سرقة أسلاك وكابلات كهربائية من مقر الشركة بمنطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة.

وجاء في نص المذكرة التي حصلت الدستور على نسخة منها، أنه “بعد فحص البلاغ الذي تلقته الشركة من أحد المواطنين القاطنين بجوارها، تم تشكيل لجنة لبيان ومراجعة ما تم سرقته من مبنى الشركة، ولم يتم استخدامه منذ افتتاحه، حيث جاءت قيمة المسروقات بحوالي 200 ألف جنيه مصري، وتنوعت المسروقات بين كابلات وأسلاك كهربائية ومروح للمكيفات بمختلف الأماكن بالمبنى”.

وكشف مصدر لـ«الدستور» أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين فور تلقيها البلاغ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حولهم، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الشركة خاطب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لاتخاذ الإجراءات القانونية من جانب الشركة من خلال الإدارة القانونية حول واقعة السرقة.


ضبط المتهمين بسرقة شركة مياه الشرب بالغردقة

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر في ضبط سائق وعاطلين، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخل أحد المبانى التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (محامى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر) بسرقة كمية من الأسلاك الكهرباء الخاصة بالتوصيلات الداخلية من أحد المواقع التابعة للشركة، بدائرة قسم أول الغردقة.

وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم سائق وعاطلون مقيمون بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

FB117682-8D0E-4954-8324-586BC24A98A1
FB117682-8D0E-4954-8324-586BC24A98A1
الدستور شركة مياه الشرب الغردقة أمن البحر الأحمر واقعة سرقة

مواد متعلقة

شاب من الغردقة: الرئيس السيسي صنع تاريخا جديدا لمصر بمشروعات عملاقة

أهالى البحر الأحمر عن قرارات الرئيس السيسى: شكرًا على الهدية يا ريس

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتابعان موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

حبس 5 متهمين بخطف كاميرونى فى البحيرة

تكلفة استخراج جواز سفر جديد 2023 والمستندات المطلوبة

بـ200 ألف جنيه.. كواليس ضبط متهمين بسرقة أسلاك وكابلات من "مياه البحر الأحمر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى