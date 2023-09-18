بـ200 ألف جنيه.. كواليس ضبط متهمين بسرقة أسلاك وكابلات من "مياه البحر الأحمر"

حصلت «الدستور» على صورة من المذكرة التي أرسلتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر للعضو المنتدب للشركة، في واقعة سرقة أسلاك وكابلات كهربائية من مقر الشركة بمنطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة.

وجاء في نص المذكرة التي حصلت الدستور على نسخة منها، أنه “بعد فحص البلاغ الذي تلقته الشركة من أحد المواطنين القاطنين بجوارها، تم تشكيل لجنة لبيان ومراجعة ما تم سرقته من مبنى الشركة، ولم يتم استخدامه منذ افتتاحه، حيث جاءت قيمة المسروقات بحوالي 200 ألف جنيه مصري، وتنوعت المسروقات بين كابلات وأسلاك كهربائية ومروح للمكيفات بمختلف الأماكن بالمبنى”.

وكشف مصدر لـ«الدستور» أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين فور تلقيها البلاغ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حولهم، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الشركة خاطب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لاتخاذ الإجراءات القانونية من جانب الشركة من خلال الإدارة القانونية حول واقعة السرقة.



ضبط المتهمين بسرقة شركة مياه الشرب بالغردقة

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر في ضبط سائق وعاطلين، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخل أحد المبانى التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (محامى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر) بسرقة كمية من الأسلاك الكهرباء الخاصة بالتوصيلات الداخلية من أحد المواقع التابعة للشركة، بدائرة قسم أول الغردقة.

وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم سائق وعاطلون مقيمون بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.