الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كل نقطة بتفرق».. انطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالبحر الأحمر

فعاليات الحملة
فعاليات الحملة

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالمحافظة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تزامنا مع اليوم العالمي للمياه تحت شعار  " كل نقطة بتفرق ". 

 وذلك بهدف رفع الوعي المائي لدي المواطنين والتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، ويتم تنفيذ فعاليات الحملة بالشراكة مع وزارات الأوقاف والثقافة والأزهر الشريف والكنيسة، ومديرية الصحة و الشباب والرياضة، وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة ومنطقة وعظ البحر الأحمر، ومكتبة مصر العامة، ومجمع إعلام الغردقة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

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وأوضح  المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر، بدء الفعاليات اليوم من خلال التوعية بالمساجد بالتنسيق مع مديرية أوقاف  البحر الأحمر ،وتنفيذ دروس دينية  بالتنسيق مع منطقة وعظ البحر الأحمر ولجنة الفتوي.

- تنظيم ندوات للتوعية المائية بمراكز الشباب

ما يقوم فريق التوعية بتنظيم ندوات للتوعية المائية بمراكز الشباب ودروس دينية من خلال وعاظ البحر الأحمر  وحملات لطرق الأبواب والتوعية الميدانية، كما يتم توزيع مطبوعات وملصقات للتوعية بأهمية استخدام القطع الموفرة والتي تساهم في توفير أكثر من 50 % من كميات المياه.

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وأضاف "عيسى"،  أن الحملة تتضمن تنفيذ جداريات ورسم جرافيتي بمشاركة أقسام الزخرفة والإعلان بمدارس التعليم الفني وفنانين قصر ثقافة الغردقة ، لتنفيذ جدارية تحمل رسائل للتوعية بترشيد استهلاك المياة، كما يتم تنفيذ دوري رياضي  بمشاركة مراكز الشباب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.

واوضح انه سيتم تنفيذ يوم بيئي رياضي وترفيهي، يتضمن أنشطة ومسابقات فنية وتوعوية بالترفيه، وألعاب تفاعلية،  وورش عمل  للأطفال ومسرحية عن ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة الي تنفيذ قافلة مائية بمشاركة جميع الهيئات والجهات لتقديم الخدمات للأهالي بأماكن إقامتهم.

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كما حدد الأزهر الشريف "برنامج الإذاعة" بالمعاهد الأزهرية خلال الحملة عن ترشيد استهلاك المياه 
وكذلك طابور الصباح بجميع المدارس علي مستوي مدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، كما تم تخصيص الكنائس على مستوي محافظة البحر الاحمر  جزء من عظة الأحد عن ضرورة الحفاظ على المياه.

الأوقاف والثقافة البحر الاحمر اليوم العالمى للمياه ترشيد استهلاك المياه شعار كل نقطة بتفرق محافظة البحر الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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