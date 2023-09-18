الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يتوجه إلى الإمارات لبحث القضايا والأزمات الإقليمية والدولية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

سبل تعزيز العلاقات

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي، خلال الزيارة، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إلى أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.

السيسي الإمارات رئاسة الجمهورية الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الرئيس السيسي

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