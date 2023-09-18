الرئيس السيسى يتوجه إلى الإمارات لبحث القضايا والأزمات الإقليمية والدولية

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

سبل تعزيز العلاقات

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي، خلال الزيارة، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.



وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إلى أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.