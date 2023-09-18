230 مليون دولار حجم التجارة بين مصر وجنوب أفريقيا

أثنى الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على فعاليات منتدى الأعمال الجنوب- أفريقي المصري بالتعاون مع سفارة جنوب أفريقيا، لمناقشة التطورات التي يشهدها مجتمع الأعمال بعد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس ومدى الاستفادة منها من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة أن تكون في القاهرة.

التحديات الاقتصادية العالمية

ورحب الشرقاوي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، قائلا: “أتقدم بكامل السعي، وكذلك الشكر والامتنان لضيوف مصر الكرام من جنوب أفريقيا الدولة التي تحتفل مكانة متميزة بداخلنا، ونتطلع دوما كمجتمع أعمال مصري لتوسيع آفاق التعاون والشراكة سواء على الصعيد التجاري أو الاستثماري لأن الملف الاقتصادي بين الدولتين يلقى كل الاهتمام من القيادة السياسية في البلدين وهذا يضع على عاتق القطاع الخاص في البلدين مسئولية كبيرة علينا أن نبذل قصارى جهودنا لكي نكون بالفعل أمام هذه المسئولية”.



https://www.dostor.org/4502376



وقال الدكتور يسري الشرقاوي خلال كلمته بالمنتدى الأعمال الجنوب- أفريقي المصري: لقد شهدت الحياة الاقتصادية العالمية العديد من التحديات في الآونة الأخيرة الأمر الذي أكد للجميع لا يوجد بديل سواء التقارب والتكامل وإعادة تقييم الوضع بما يحقق شراكات وتفاعلات جديدة تفتح بها الأسواق القريبة والشعبية ونعمل على تدبير الاحتياجات من السلع الأولية والخامات وتبادل السلع القادمة الصنع مع الأسواق ذات العلاقة وذات الأهمية وعلى القدر من التفاعل المتميز والذي نرى أن من أهمها سوق جنوب أفريقيا ونفتح كقطاع خاص مصري أيضا أسواقنا وشركاتنا لاستقبال الشراكات التجارية والاستثمارية مع أشقاء دولة جنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن لعل ما شهدته الأيام الأخيرة من تقارب بين أهم اقتصاديات الدول الأفريقية (مصر – وجنوب أفريقيا) والتناغم المقام في اجتماعات دول البريكس الأخيرة وانضمام مصر لشقيقتها جنوب أفريقيا لعضوية هذا التكتل الهام، وزيارة وزراء مصر لرابطة صناعة السيارات في جنوب أفريقيا هذا كله يؤكد لنا أننا معا على الطريق الصحيح ولدينا الكثير من الأفكار والمشروعات والرؤى المشتركة التي تخلق تكاملية بعيدا عن التحديات وتخلق تنافسية إيجابية لصالح البلدين.

أرقام التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا

وكشف يسري الشرقاوي، أن ما زالت أرقام التبادل التجاري والاستثمار البيني بين البلدين لا تعكس وجود تقارب كثيرة بين البلدين وقوة اقتصاد بين البلدين في القارة فالحديث عن 230 مليون دولار تشارك تجاري يعد رقما قليلا جدا أمام ما نراه من قوة في قطاع خاص البلدين وهكذا لم تتعد الاستثمارات الجنوب إفريقية في ظل حاجز 50 مليون دولار لكننا نؤكد جاهزيتنا التامة لعمل التشبيك والترابط وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة وفتح الأبواب أمام مزيد من التعاون.

وأفاد أن لقد تأثر العالم بجائحة كورونا وهكذا الحرب الروسية الأوكرانية لكن هذا خلق شيء إيجابي واضح للجميع وهو الاهتمام بالقارة الإفريقية والمحاولة الجادة من كل قوى العالم الاقتصادي للاستفادة من موارد القارة لذا علينا جميعا أن نهتم بمزيد من هذه اللقاءات لكي نرتب أنفسنا ونستعد داخليا وأفريقيا في شكل شمولي وتكاملي لكي نستطيع توظيف هذه الفرص توظيفا أمثل.

وأعلن أن بعد انضمام مصر لأكبر تكتل اقتصادي البريكس يمكن تفعيل العديد من الاتفاقيات وآليات مشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا في مجال التجارة والاستثمار والتي تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأشار إلى أن بعض الاتفاقيات المشتركة التي مصر وجنوب أفريقيا والتي تتمثل في اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر وجنوب أفريقيا حيث تم توقيع هذه الاتفاقية في عام 1998 وتهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بالإضافة إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر وجنوب أفريقيا والتي تهدف إلى تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وعادلة للشركات والمستثمرين.

واستكمل أن تتضمن أيضا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وجنوب أفريقيا تم توقيع هذه الاتفاقية في عام 1996 وتهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وتقديم التسهيلات الضريبية للشركات والأفراد في البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تشهد البلدان تفاعلا اقتصاديا متزايدا من خلال الزيارات المتبادلة للوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الاقتصادية. وتعمل الحكومتان بنشاط على تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والبترول والغاز، والسياحة، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات