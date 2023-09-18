ضبط 2 سرقا 2.2 مليون جنيه من مقاول في الجيزة

تعرض مقاول لسرقة 2.2 مليون جنيه في الهرم وتمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز الجريمة وتبين بأن حارسي أمن من "بلدته" وراء ارتكاب الواقعة بعد استدراجه بحجة الاستضافة لديهم.

تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه

تلقى قسم شرطة الأهرام بـ مديرية أمن الجيزة بلاغا من مقاول مقيم بمنطقة فيصل بالجيزة وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وقرر بحضوره من بلدته منذ 10 أيام وأقام طرف شخصان من بلدته على سبيل الاستضافة "مستأجرين الشقة محل إقامته حاليًا " وهما (حارسى أمن)؛ حال عودتهم من الخارج اكتشف كسر باب غرفته وفتح نافذة الصالة بالشقة وسرقة مبلغ مالى (2 مليون و200 ألف جنيه) كان يحتفظ بهم فى غرفته أحضرهم من بلدته لشراء شقة.

وبإجراء التحريات تم تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما “حارسى الأمن ” عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتها اعترفا لارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وجدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وأكدت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وقام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، أحدهم يمتلك معلومات جنائية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

كما حاولوا غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات، وإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم في بعض البنوك لإخفاء مصدر تلك الأموال وتصبيغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم ضبط مبالغ مالية محلية وأجنبية بحوزتهم، وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ يقارب 20 مليون جنيه.