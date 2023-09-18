مصرع أخصائى أمن دهسته سيارة فى البساتين

لقي أخصائى أمن مصرعه بعد اصطدام سيارة به في البساتين، حيث فرا صاحبها هارباً، لكن تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهم بعد مطاردته في الشوارع.

تفاصيل مصرع أخصائي أمن في حادث تصادم سيارة بالبساتين

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور أخصائي أمن مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين على أحد الطرق بدائرة القسم، اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة في الجسم، والتي أودت بحياته.

وبالفحص جرى تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، على أنه هرب من محل الواقعة خشية ضبطه ومساءلته قانونياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

مصرع مسن وربة منزل وإصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة بقنا

لقي مسن وربة منزل مصرعهما، وأصيب 9 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الخزان في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة الخزان بمركز أبوتشت.

نقل جثث الضحايا للمستشفى

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

في سياق متصل أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.