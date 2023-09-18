مصرع شخص صدمته سيارة بطريق القناطر الخيرية فى القليوبية

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة هوائية بطريق الحادثة– القناطر الخيرية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مصرع شخص صدمته سيارة بطريق القناطر الخيرية

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية المركزي، باستقبال جثة عامل مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء حادث تصادم بطريق الحادثة القناطر الخيرية دائرة المركز.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "أحمد. م. ز"، 39 سنة، عامل، مصابًا بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، وذلك أثناء قيادته دراجة هوائية على طريق الحادثة القناطر الخيرية، اصطدمت به سيارة ملاكي، حيث لم يتمكن قائد السيارة من مفاداته بسبب انحراف الدراجة أمامه.

وجرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل إصابة شخص صدمته سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية فى طريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة.

فيما انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.