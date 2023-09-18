مصرع شاب صدمه قطار بمزلقان الشناوية في بنى سويف

لقى شاب مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث قطار بمزلقان الشناوية بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد مصرع شخص في حادث قطار قرب مزلقان الشناوية بدائرة مركز شرطة ناصر شمال محافظة بني سويف.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

واستقبل مستشفى ناصر العام محمد. أ .س، 30 عاما، مقيم في مركز ناصر محافظة بني سويف، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مأساة أحمد دهسته سيارة مسرعة على الطريق فى الخليفة

لقي شاب مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة على الطريق الدائري بالقرب من دائرة قسم الخليفة، حيث فرت السيارة الجانية تاركة الشاب ينزف وحيدًا يواجه الموت.

البداية، أثناء مرور «أحمد. م»، 26 عامًا، من أعلى الطريق بالقرب من دائرة قسم شرطة الخليفة، تفاجأ بسيارة مسرعة تتوجه ناحيته ودهسته دون إنذار وفرت هاربة ، انتقلت الأجهزة الامنية وبالفحص تم العثور على الجثة، ونقلها لمشرحة زينهم ؛ للاتخاذ اللازم بشأنها.

وبتتبع الأجهزة الأمنية لكاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، تم تحديد رقم لوحة السيارة، وجارِ تتبع السيارة.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة النجدة

تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة دائرة قسم شرطة الخليفة، انتقلت الأجهزة الامنية وتم التحفظ على الجثة، وتبين وجود بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم، ونزيف دموي أسفر عن الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت ضبط وإحضار قائد السيارة والتصريح بدفن جثة المتوفي، وتسليمه لذويه.