الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسن وربة منزل وإصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة بقنا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي مسن وربة منزل  مصرعهما، وأصيب 9 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق  الخزان في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

 البداية بتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة الخزان بمركز أبوتشت.

وتبين مصرع "هـ . م "، 65 عامًا، "ب .ج "، 35 عامًا، وإصابة 9 آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الخزان في مركز أبوتشت.

نقل جثث الضحايا للمستشفى

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

في سياق متصل أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

 

 

 

مسن ربة منزل حادث انقلاب سيارة ميكروباص مركز ابوتشت محافظة قنا

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