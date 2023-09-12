الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص جنوب أسوان

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن 6 مصابين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل واقعة انقلاب سيارة ميكروباص

 

تعود التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، وتحديدًا عند كمين 16 بالطريق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

انتقال الجهات الأمنية لمكان الواقعة 


وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن المصابين هم : ياسر السيد محمدين، يبلغ من العمر ٣٧سنة، وإصابته اشتباة كسر بالعمود الفقري، وعلوان محمد عبدالجليل، وعمره، ٣٩ سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وجابر البدري محمد، عمره ٣٨ سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، و مصطفى سعيد أحمد ٤٥ سنة، وإصابته كدمات بالظهر الأمير محمد ابراهيم، وعمره ٣٣ سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، و محمود جادالمولي ابوالمجد، وعمره ٣٠ سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

 

يذكر أن حادث انقلاب الميكروباص لم يكن الحادث الأول على مدار، اليوم الثلاثاء، إلا أن سبق وقوع عدد من الحوادث المختلفة أيضًا، ولكن فى أماكن مختلفة على مستوى المحافظة، وهم: حادث انقلاب سيارة ربع نقل، والذي أسفر عن مصرع شخص، وهناك شخص آخر لقى مصرع أسفل عجلات القطار عند محطة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان. 
 

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