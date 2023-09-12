الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص بانقلاب سيارة ربع نقل فى أسوان

ارشيفية
ارشيفية

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بطريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخص، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقال رجال الأمن 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.
وبالتحريات الأولية والفحص تبين أن المتوفى يدعى عيسى شوقى ابوالحسن، يبلغ من العمر 30 سنة، حيث إنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر متأثرًا بإصابته خلال الحادث.

إيداع الجثة في المشرحة 

وتم إيداع جثمان الشخص المتوفى إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان بالمشرحة، وذلك للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

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