الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

بنصف سمكة.. تفاصيل تصوير الثعبان في فيلم جزيرة الشيطان

فيلم حزيرة الشيطان
فيلم حزيرة الشيطان

تحدث مدير التصوير الشهير سعيد شيمي عن لقطة تصوير الثعبان الضخم في فيلم "جزيرة الشيطان"، وذلك في كتابه "حكايات مصور سينما.. الغريب والخفي أثناء عمل الأفلام".

سامي مغاوري محامي بـ"نعمة الأفوكاتو" وضيف شرف في فيلم "عنب"

يقول سعيد شيمي:" من أحداث فيلم (جزيرة الشيطان) إخراج نادر جلال هجوم ثعبانٍ مائي كبير على أحد أبطال الفيلم (حاتم ذو الفقار) تحت الماء، وخوفه وتراجعه عن الغوص، ولتنفيذ هذه اللقطة اتفقنا مع أحد الغواصين المهرة أن يكون دليلنا إلى مكانٍ يعرفه فيه ثعبان ضخم يسكن أحد الشقوق الصخرية بمحمية رأس محمد بسيناء.

ويكمل:" توجهنا إلى المكان بحرًا وغصنا واستقررنا نحن الغزاة أمام حجر الثعبان بالكاميرا والإضاءة منتظرين أن يخرج، كان الغواص الماهر الدليل يحمل معه كيس نايلون فيه نصف سمكةٍ كبيرة مجمَّدة، أخرجها من الكيس وأخذ يحركها أمام فتحة جحره حتى يخرج على رائحة السمكة الطعم، وحتى نحصل على اللقطة السينمائية التي نريدها وكلنا اهتمام بلحظة خروج الثعبان.

بعد نجاح فيلم "تاج".. دينا الشربيني بين "شقو" و"الغربان"

ويواصل:" وأثناء ذلك والدليل يحرك نصف السمكة في الماء إذ بسمكةٍ ضخمة تهجم على نصف السمكة ومن خلفه، وتخطفها وتهرب، ولكن مع نصف السمكة يكون هروبها بطيئًا مما جعل الدليل يعوم سريعًا نحوها ويمسكها من ذيلها لتقف وينهال عليها ضربًا بقبضة يده (بالبوكس) ويسحب من فمها نصف السمكة ويحضره مرةً أخرى أمام جحر الثعبان.

الثعبان من طبيعته أنه يكون داخل شق الأحجار، وهو يمتاز بحاسة شمٍّ قوية؛ فيلتقط مرور سمكةٍ ما أمام شق الأحجار التي يسكن فيها، فيهجم عليها ويفترسها، وبهذا أحضر الدليل نصف السمكة، كما أن هذا الثعبان المائي ضعيف النظر لكن له عضةٌ قوية من أسنانه الموجودة في مقدمة فمه، حدث ذلك وليس فيه أي ذرةٍ من الخيال أو المبالغة.

سعيد شيمي جزيرة الشيطان حكايات مصور سينما فيلم جزيرة الشيطان الثعبان شيمي

مواد متعلقة

حسين فهمى لـ"الدستور": سعيد بتواجدى ضمن أبطال فيلم "الإسكندرانى"

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

يوسف فوزى يكشف تفاصيل مُحزنة عن مرضه: "مش عارف أصلى"

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

بعد وفاة أشرف مصيلحى.. فنانون ماتوا فى عز شبابهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة