الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب قائمة المنقولات.. تفاصيل مقتل سيدة على يد أشقاء زوجها بالخانكة

جثة
جثة

تفاصيل صادمة عاشتها أسرة مصرية بعدما استغاثت بهم نجلتهم إثر تعدي أشقاء زوجها عليها وفور وصولها منزل أهلها تخيلت أنها أصبحت فى أمان، لكنها تفاجأت بحضورهم حاملين الأسلحة البيضاء ولم يتركوها إلا جثة هامدة.

أقوال المتهمين بالتعدي على زوجة شقيقهم بسلاح أبيض  

أقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بارتكابهم جريمة التعدي على زوجة شقيقهم وأهلها في مشاجرة نشبت بينهم وأسفرت عن مقتلها بسبب قيام المجني عليها بسرقة المنقولات الخاصة بشقة شقيقهم مستغلة سفره للخارج، وذلك بعد طلبها الطلاق منه، واستعانت بأهلها وبعض البلطجية وتعدوا عليهم بالضرب المبرح وقاموا بسرقة كل محتويات الشقة.

وأشاروا إلى أن المجني عليها متزوجة من شقيقهم منذ سبعة أشهر فقط، واكتشف ارتباطها بعلاقة عاطفية مع أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، فطلب من أهله طردها من منزل الزوجية فتفاجأوا بإحضارها بلطجية وقامت بتحميل كل المنقولات من الشقة، وعندما لجأوا لأهلها تشاجروا معهم وتعدوا عليهم بالضرب فنشبت بينهم مشاجرة كبيرة انتهت بقتل المجني عليها بسلاح أبيض. 

 

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أقوال أسرة المجني عليها 

أقرت أسرة المجني عليها أمام جهات التحقيق بنيابة الخانكة، بأن المتهمين استغلوا سفر شقيقهم وتواجد زوجته بمفردها وقاموا بالتعدي عليها بالضرب المبرح وسرقة مصوغاتها الذهبية، فلجأت لنا فاصطحبنا أقاربنا وتوجهنا لأخذها من منزل الزوجية، وقمنا بتحميل حقها فى قائمة منقولاتها وتفاجأنا بحضورهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء محاولين قتلنا. 

أحالت نيابة الخانكة، اليوم الإثنين، المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء والتسبب فى مقتل زوجة شقيقهم بمنطقة الخانكة، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة، أن المتهمين هما "إبراهيم .م" وشقيقه "إيهاب. ح" قاموا بالتشاجر بالأسلحة البيضاء والتعدي على زوجة شقيقهما وأهلها بسبب خلافات نشبت بينهم حول قائمة المنقولات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة يفيد بوصول سيدة بها طعنة أسفرت عن وفاتها وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات. 

نيابة الخانكة قسم شرطة الخانكه مستشفى الخانكة

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