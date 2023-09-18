نصائح للتعامل مع الأطفال فى بداية الدراسة (فيديو)

قدمت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، نصائح للتعامل مع الأطفال في بداية الدراسة، وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

نصائح للتعامل مع الأطفال