نصائح للتعامل مع الأطفال فى بداية الدراسة (فيديو)
قدمت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، نصائح للتعامل مع الأطفال في بداية الدراسة، وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.
نصائح للتعامل مع الأطفال
- محاولة تغيير مواعيد النوم للطفل لتناسب الاستيقاظ مبكرًا.
- قراءة الكتب والقصص للأطفال عن المدرسة لرسم صورة إيجابية عنها.
- تشجيع الطفل على اختيار الأدوات المدرسية التي يفضلها لزيادة حماسه.
- الحرص على زيارة المدرسة مع الطفل لإزالة شعوره بالرهبة والخوف.
- التحدث للطفل عما ينتظره من أنشطة متنوعة وأصدقاء وتجارب مختلفة.
- تجهيز مكان مخصص للدراسة لتهيئته لبدء الدراسة والمذاكرة.