الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصائح للتعامل مع الأطفال فى بداية الدراسة (فيديو)

الدراسة
الدراسة

قدمت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، نصائح للتعامل مع الأطفال في بداية الدراسة، وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

نصائح للتعامل مع الأطفال

  • محاولة تغيير مواعيد النوم للطفل لتناسب الاستيقاظ مبكرًا.
  • قراءة الكتب والقصص للأطفال عن المدرسة لرسم صورة إيجابية عنها.
  • تشجيع الطفل على اختيار الأدوات المدرسية التي يفضلها لزيادة حماسه.
  • الحرص على زيارة المدرسة مع الطفل لإزالة شعوره بالرهبة والخوف.
  • التحدث للطفل عما ينتظره من أنشطة متنوعة وأصدقاء وتجارب مختلفة.
  • تجهيز مكان مخصص للدراسة لتهيئته لبدء الدراسة والمذاكرة.
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