الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الهيئة العامة للاستثمار تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

اللواء ياسر عباس،
اللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار

نظمت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يوما للتفوق، لتكريم ثلاثين من أبناء العاملين بالهيئة في المراحل الدراسية المختلفة، بحضور اللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، والدكتور محمد سالم، رئيس مجلس النقابة، ونادر الصاوي، نائب رئيس النقابة، كما شارك في التكريم ممثلون عن البورصة المصرية.

 

وأكد حسام هيبة، أهمية العلم وفضله وأثره في إثراء حياة الإنسان والمجتمع في مختلف العصور، وأشاد بقدرة العاملين في الهيئة على تحقيق التوازن بين النجاح المهني والنجاح في تنشئة جيل متفوق، وقدم اللواء ياسر عباس الشكر لقيادة النقابة على اهتمامهم بتعميق الروابط الاجتماعية للعاملين بالهيئة.

وأهدى ممثلو البورصة المصرية المكرمين سلسلة "المستثمرون الخمسة" القصصية، وهي أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال، وأهمية الاستثمار، وشرح لماهية الأسهم والسندات، وآليات الاستثمار في البورصة.

 

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حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية يوم للتفوق الدكتور محمد سالم نادر الصاوي اللواء ياسر عباس ا

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