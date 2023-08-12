السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام هيبة: خوف المواطن من بيع بعض الأسهم بالشركات "مش فى محله"

حسام هيبة
حسام هيبة

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خوف المواطن من بيع بعض الأسهم في شركات ملك للدولة المصرية ليس في محله.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الدولة تبيع نسبًا صغيرة بين 20 لـ30% من أسهم الشركات، وهذه النسب لا تستدعي انزعاج الناس.

وتابع: "مشروع زي تداول الحاويات دائمًا شركات خاصة هي اللي بتعمله، ومصر لسنوات طويلة كانت تسيطر الحكومة على هذا النشاط، فليه المستثمر ميعملش ده ويتوسع كمان ونشجعه، وفي النهاية الدولة هتستفيد، والمواطن لازم يطمن لأن مفيش ميناء ممكن يتباع طبقًا للدستور والقانون، وممكن فقط التعاقد يكون على إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ، وده موجود في كل العالم".

ولفت إلى أن فرص الاستثمار كبيرة في مصر، وعلى الحكومة فقط أن تُحسن من الإجراءات، وأن تكون سريعة، لأن التنافسية في العالم واضحة للجميع.

وأردف: "ثقافة الاستثمار محتاجين نقويها بشكل أكبر من كده، ولازم المواطن يعرف أن المستثمر جاي يفتح بيوت مش ينصب على الحكومة أو يتاجر في المخدرات أو الآثار".

حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار محمد الباز اخر النهار شركات خاصة

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