الاعتماد والرقابة الصحية تحتفل باليوم العالمى لسلامة المرضى

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عددا من الفعاليات تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامة المرضى"، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى والموافق السابع عشر من سبتمبر من كل عام.

وجاء على رأس هذه الفعاليات إنارة متحف الحضارات بالقاهرة ومستشفى شرم الشيخ الدولي باللون البرتقالي والذي يرمز لسلامة المرضى، إلى جانب عدد من الفعاليات بالعاصمة الإدارية الجديدة وبمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الفعاليات تستهدف نشر الوعي بحقوق المرضى في الحصول على خدمات صحية آمنة وبمستويات جودة عالية، وضرورة الإشراك الفعال للمرضى وأسرهم مع مقدمي الخدمة في جميع السياقات، وهو ما ينطبق على جميع مستويات الرعاية الصحية. وأضاف، أن مشاركة المريض لطبيبه المعالج في رسم خطة علاجه ينعكس بصورة إيجابية في خفض نسب الأخطاء الطبية والحصول على رعاية صحية سليمة، ويرفع نسبة رضاء المرضي وأسرهم عما يقدم لهم من خدمات صحية.

تطبيق أدلة المعايير الوطنية

كما أكد طه، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تؤدي دورا أساسيا لتعزيز تمكين المريض من الحصول على خدمة صحية من خلال إصدار وتطبيق أدلة المعايير الوطنية، مشيراً إلى أن 40% من معايير GAHAR الخاصة باعتماد المنشآت الصحية تخص أمن وسلامة المرضى وإشراكهم في خطة علاجهم واحترام خصوصيتهم.

جدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى قد انطلقت من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال حملة توعوية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، من أمام مقر وزارة الصحة والسكان، حيث قام فريق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بتوزيع المواد الدعائية وعمل لقاءات مباشرة مع المواطنين، لتعريفهم بمفهوم سلامة المرضى وحقوقهم أثناء تلقي الخدمة الصحية، وكيف يضمن اعتماد المنشأة الصحية تطبيق معايير السلامة لكل من مقدم الخدمة ومتلقيها.

جولات بمستشفيات معتمدة



وفي ذات السياق، قام الدكتور السيد العقدة، والدكتورة ولاء عبد اللطيف والدكتورة إيمان الشحات، أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعدة جولات بمستشفيات معتمدة بالهيئة على رأسها: مستشفى الناس، ومستشفى طب المسنين الجامعي، شملت لقاءات ومحاضرات لمقدمي الخدمات الصحية وفرق الجودة للتأكيد على مفهوم اشراك المريض وعلاقة ذلك بسلامة مقدمي الخدمة والمنشأة واستقامة تطبيق معايير السلامة الوطنية.

كما نفذت فروع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، فعاليات متنوعة، سواء من خلال اللقاءات الجماهيرية والمباشرة مع المواطنين، أو داخل المنشآت الصحية المعتمدة من "جهار".

منظومة التأمين الشامل

في محافظة أسوان، شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عبر تقنية "زووم"، بالاحتفالية التي نظمها فرع الهيئة بالتعاون مع محافظة أسوان، حيث أشاد طه بالدعم المتواصل الذي يقدمه محافظ أسوان لانجاح منظومة التأمين الشامل، والحرص على تذليل المعوقات التي تواجه القائمين على تطبيق المنظومة الجديدة والمشاركة في توعية المواطن الأسواني بامتيازات التأمين الشامل وحقوقه في الحصول على خدمة صحية آمنة.

من جانبه، صرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تسجيل 1.2 مليون مواطن من إجمالي 1.6 مليون مواطن من أبناء المحافظة بمنظومة التأمين الشامل حتى الآن، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبى لـعدد 76 من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية بنطاق المحافظة، وتشغيل 4 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة ضمن المنظومة الجديدة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً اتخاذ خطوات متسارعة نحو الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى تجهيز الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لاكتمال المنظومة.

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية