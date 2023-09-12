الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرقابة الصحية" تعقد ندوات مجتمعية لنشر ثقافة الجودة بالسويس

ندوة توعوية
ندوة توعوية

نظم فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالسويس برئاسة الدكتور إسلام الفقي، سلسلة ندوات مجتمعية بعنوان "دور معايير GAHAR في ضمان سلامة المرضى بالمنظومة الجديدة"، بكنيسة الأنبا أنطونيوس، ومقر مديرية الأوقاف، بالسويس، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الهيئة، ووحدة السكان بديوان عام المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعون بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.

تفاصيل التأمين الصحى الشامل
 

وتناولت الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل واختصاصات هيئاتها الثلاث (هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية)، ودور المنظومة الجديدة في توفير رعاية صحية متكاملة تشمل جميع المواطنين وجميع مقدمي الخدمات الصحية بمختلف القطاعات، وتهدف إلى التحسين المستمر في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى استعراض معايير الرعاية المتمركزة حول المريض والصادرة عن GAHAR، والتي تؤكد راحة المريض وحماية متعلقاته، وخصوصيته، والاستجابة إلى آراء المرضى وأسرهم.

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تشارك فى جلسة علمية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأكد فريق الفرع أن التأمين الشامل نظام تكافلي يقوم بتوفير الرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة وللمواطنين محدودي الدخل، فضلا عن تقديمه لحزمة متنوعة من الخدمات الصحية والتي تشمل جميع الأمراض وهو ما يختلف مع الأنظمة التأمينية الأخرى.

 معايير الجودة الوطنية

كما استعرض فريق فرع الهيئة بالسويس دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في إصدار معايير الجودة الوطنية والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية وتطبيقها بالمنشآت الصحية الراغبة في الانضمام للمنظومة الجديدة لضمان أعلى مستويات الجودة الصحية والتي تضاهي مثيلاتها عالميا، فضلاً عن الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية ورضا المنتفعين بالمنظومة.

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أنشطة متنوعة وإقبال كبير على جناح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمؤتمر السكان العالمى

وأوضح كيفية تسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل ونسب الاشتراكات، وشرح آلية عمل المنظومة والتي تقوم على نظام الإحالة حيث يقوم طبيب الأسرة بتشخيص حالة المريض وتوجيهه، وأن من حق المريض اختيار مقدم الخدمة المناسب له.

وبنهاية الندوة، تم فتح مناقشات مع الحضور والرد على الأسئلة والاستفسارات بشأن التأمين الشامل والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعون بالمنظومة.

ندوة توعوية
ندوة توعوية
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الجودة سلامة المرضى ندوات مجتمعية الأوقاف السويس

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