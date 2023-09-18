انطلاق النسخة الثانية لبطولة الغردقة للكاراتيه بالغردقة بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة

تشهد مدينة الغردقة اليوم الاثنين وعلى مدار يومين انطلاق بطولة للكاراتية في نسختها الثانية، وذلك بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار، حيث يمثل اللاعبون 33 هيئة رياضية ما بين نادى ومركز شباب وأكاديمية من مختلف المحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للكاراتيه، وإشراف فرع البحر الأحمر للكاراتية.

من جانبه أكد محمد الشيخي رئيس مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي، أن البطولة تقام على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، مشيرًا إلى أن فعاليات البطولة تقام بالصالة المغطاة بالغردقة، بإشراف لجنة تحكيم من الاتحاد المصري للكاراتيه، وتضم 25 حكماً، لافتًا إلى أنه من بين المشاركين لاعبون من المنتخب القومي، ويشارك في افتتاح البطولة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب الفني للاتحاد الدولي، وأمين الزعبلاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه.

وأضاف الشيخي لـ"الدستور"، أن البطولة تشهد عددًا من مدربي المنتخب القومي للكارتية، مؤكدًا أن الحفل الختامي للبطولة وتوزيع الجوائز للفائزين والمشاركين سيقام مساء الثلاثاء في السابعة مساءً.

تداول 9 آلاف طن و467 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

في سياق آخر اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 467 شاحنة و798 سيارة، وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 77 شاحنة و761 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 390 شاحنة و37 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و170 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 745 سيارة بوزن 1490 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 900 راكب بموانيها.