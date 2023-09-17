العسيرى لـ"الشاهد": السادات كان يغنى بصوته الأجش مع بليغ حمدى لقدرته على ترجمة أحاسيس الناس

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن دور أغنية "عاش اللي قال" في حرب أكتوبر من ألحان بليغ حمدي.

وقال العسيري، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن أغنية "عاش اللي قال" لحنها بليغ حمدي بعدما رفضها كمال الطويل.

وأضاف، السادات كان يغني بصوته الأجش مع بليغ حمدي لقدرته علي ترجمة أحاسيس الناس، متابعاً: "هي علي نفس خط بليغ حمدي، في هذه الفترة لأنه منذ اللحظة الأولي يترجم الإحساس العادي للشارع ولغتهم العادية التي تقال علي القهاوي، وأي حد في مصر في هذه اللحظة عندما سمع خبر العبور كان بيقول "عاش"، فهي كلمة خرجت من الحارة المصرية، وعندما كتبها محمد حمزة عرضها عبدالحليم حافظ علي كمال الطويل، ورفض العمل علي الأغنية لعمله علي أغنية "دولا مين "لسعاد حسني".

وتابع: “وهذه الأغنية نشرت في البداية كقصيدة في (روزاليوسف) ولحنها الشيخ إمام، ثم أخذتها سعاد حسني وأعطتها لكمال الطويل، فقام عبدالحليم حافظ بأخذ أغنية "عاش" وذهب لبليغ حمدي، والذي قد يكون كان رافضا في البداية، رغم أنه أقرب الملحنين في هذا الوقت للرئيس السادات لقدرته علي ترجمة أحاسيس الناس، وكان يصطحب بليغ في كثير من الحفلات وكان يغني معه رغم صوته الأجش".

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد"، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

يعد برنامج "الشاهد" الذي قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.