تريزيجيه يشارك في انتصار طرابزون على بيشكتاش بثلاثية

شارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في انتصار طرابزون سبور على بيشكتاش بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

ورفع طرابزون سبور رصيده عند 9 نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد بيشكتاش عند 7 نقاط في المركز التاسع.

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أحداث المباراة ومشاركة تريزيجيه في الشوط الثاني

فريق طرابزون سبور تقدم بعد 29 دقيقة عن طريق بول أونواتشو قبل أن ينجح أناستاسيوس باكاسيتاس في تسجيل الهدف الثاني لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وشارك محمود حسن تريزيجيه بديلاً في الدقيقة 46 من عمر المباراة لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكسر في الضلع خلال مشاركته في مباراة جالطه سراي التركي في الجولة الثانية والتي خسرها طرابزون سبور بهدفين دون رد.

وصنع تريزيجيه الهدف الثالث الذي سجله فريق طرابزون سبور في الدقيقة 61 بعد تمريرة رائعة إلى إدين فيسكا الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة بالشباك.

وتعد مباراة اليوم هي الثالثة التي يخوضها محمود حسن تريزيجيه هذا الموسم مع فريق طرابزون سبور.

وشارك تريزيجيه في مباريات أنطاليا سبور وجالطة سراي وبيشكتاش، وغاب عن مباراتي ريزا سبور وقاسم باشا.

وفاز طرابزون سبور على أنطاليا بهدف نظيف قبل أن يخسر أمام جالطة سراي بهدفين نظيفين وريزا سبور بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن يفوز على قاسم باشا بخمسة أهداف لهدف ثم بيشكتاش بثلاثية نظيفة.

ويتصدر فنربخشة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات حيث تمكن من تحقيق 4 انتصارات، متفوقًا على جالطه سراي الذي يأتي ثانيًا برصيد 10 نقاط من 4 مواجهات بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء.