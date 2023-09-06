تريزيجيه يعود لتدريبات طرابزون سبور بعد تعافيه من الإصابة (صور)

عاد محمود حسن “تريزيجيه” المحترف في صفوف طرابزون سبور التركي، لتدريبات فريقه اليوم الأربعاء.

وشارك تريزيجيه لأول مرة في تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة بكسر في الضلوع خلال لقاء جالطة سراي بالجولة الثانية من الدوري الشهر الماضي.

ويستعد تريزيجيه مع طرابزون لمواجهة بشكتاش في قمة الدوري التركي بعد التوقف الدولي يوم 17 الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة.

ويقع طرابزون في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 6 نقاط بعد فوزين وخسارتين، بينما يقع بشكتاش بالمركز الرابع برصيد 7 نقاط.

وخسر طرابزون سبور في الجولة الثانية من الدوري التركي أمام حامل اللقب جالاتا سراي بهدفين نظيفين، السبت الماضي، سجلهما ماورو إيكاردي في الدقيقتين 23 و92.

إصابة تريزيجيه

وسقط تريزيجيه مصابا، بعد تدخل عنيف في البطن في الدقيقة 51 مع ساشا بوي لاعب جالاتاسراي.

وخرج الجناح المصري محمولًا على "نقالة" وحل تونيو تيكليتش بدلًا منه في الدقيقة 53.

وكان تريزيجيه ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وتونس خلال التوقف الدولي قبل أن يخرج من القائمة للإصابة.