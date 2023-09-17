كهرباء بني سويف: 6 ملايين جنيه لتحويل خطوط الجهد المتوسط لكابلات أرضية

خاص

كشف المهندس أحمد قرني وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ببني سويف، عن تخصيص 6 ملايين جنيه لأعمال المرحلة السابعة من خطة تعديلات المسارات لخطوط الجهد المتوسط المارة أعلي الكتل السكانية.

قال قرني، لـ"الدستور"، إن مشروع تعديل مسارات الجهد المتوسط يتم بتمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخلال مراحل المشروع الست السابقة نجحت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في تحويل 87.177 كيلو متر من خطوط الجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية لكابلات أرضية وذلك بداية من العام المالي 2017/2018 وحتى نهاية العام المالي 2022/2023 وبلغت تكلفة المراحل الـ6 للمشروع 96 مليون جنيه.

أشار وكيل وزارة الكهرباء إلى أن عدد العمليات التي قامت الشركة بانجازها بلغ 164 عملية تحويل من إجمالي 603 عملية تحويل وتعديل مسار على مستوى الشركة في 5 محافظات هى: بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

وقال وكيل كهرباء بني سويف إن إجمالي استثمارات تطوير الشبكات الكهربائية بمركزي ناصر وببا ضمن أعمال التطوير وفق المبادرة الرئاسية حياة كريمة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

أضاف قرني لـ "الدستور" أنه تم ترسية المشروعات المنفذة على 3 شركات عاملة في القطاع، موضحاً أن إجمالي عدد القرى المدرجة في المبادرة بالمركزين تصل لنحو 66 قرية تنقسم إلى 20 قرية بمركز ناصر، و46 قرية بمركز ببا وتابع للمركزين 218 نجع تابعين للمبادرة.

وأوضح أن عدد اللوحات التي سيتم تنفيذها بنطاق المحافظة يصل إلى 3 لوحات منهم 2 في مركز ناصر، كما سيتم إضافة نحو 17 خلية كهرباء لإدارة الشبكات منهم 9 في مركز ببا، لافتًا إلى أنه سيتم تركيب كابلات كهربائية جهد متوسط 300 مم2، بإجمالي أطول 78.5 كيلو متر، الجزء الأكبر منها في مركز ناصر بواقع 63.5 كيلو متر، فيما يصل اطوال الكابلات حجم 300 مم2 إلى 282 كيلو متر.