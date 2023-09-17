"متشيلش هم".. فعالية خيرية لتوفير الملابس للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية إقامة فعالية “متشيلش هم” الخيرية بالجهود الذاتية لتوفير ملابس ومستلزمات دراسية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية.

أقام أهالى مدينة الزقازيق معرض خيرى مجانى، لتوفير ملابس وأحذية ومستلزمات دراسية وملابس للعرائس غير القادرات، وذلك بمقر “الساقية” بمدينة الزقازيق، وقد توافد على الفعالية عددا من سكان مدينة الزقازيق وعددا من المدن والمراكز داخل المحافظة

معاونة الأسر الأولى بالرعاية على تداعيات الازمات الإقتصادية :

وقالت ماجدة النبراوى، منسقة الفعالية، أن “ المعرض الخيرى المجانى ” متشيلش هم "، يتم تنظيمه بصفة دورية ، لحصول الأسر الأولى بالرعاية على احتياجاتهم من الملابس، فى ظل الأزمة الإقتصادية العالمية وتداعياتها وتأثيرها على جميع ابناء مصر.

أوضحت أن التنسيق للفعالية هو تنسيق جهودذاتية خالص، لا علاقة له بأى كيان، وإنما هى مبادرة أهلية خالصة، مضمونها الشعور بالغير والوقوف معهم فى توفير احتياجاتهم.

وتابعت ماجدة أن الاستعداد لتلك الفعالية بدأ منذ فترة، بتجميع الملابس التى يتم التبرع بها وكافة المستلزمات المتوفرة فى المعرض هى تبرع كامل من الأهالى، لافتة إلى أن هناك استجابة كبيرة من كل المتبرعين بتوفير متطلبات المعرض لصالح الأسر الأولى بالرعاية

فساتين زفاف وشنط مدرسية وملابس :

واكدت أن المعرض الخيرى مختلف هذه المرة، حيث تم توفير شنط مدرسية ومقلمات، للأطفال من تلاميذ المداس، كما تم توفير فساتين زفاف و فستين خطوبة للعرائس الغير قادرات، وذلك إلى جانب باقى مستلزمات المعرض من ملابس صيفية وشتوية للأطفال والكبار وأحذية وشنط وغيرها.

واوضحت أنه سيتم إعادة تنظيم ذلك المعرض كل فترة، لتحقيق لمعاونة الأسر الأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عليهم وأعباء الحياة، خاصة ما قبل المواسم التى تحتاج لملابس مثل دخول الدراسة و دخول الأعياد وغيرها، إلى جانب تنظيم المعرض فى غير أيام المواسم.

واختتمت ماجدة النبراوى حديثها بأنها تتمنى أن يتم تعميم الفكرة على مستوى محافظة الشرقية و محافظات مصر لتعميم الاستفادة لكل من لم تساعده الظروف على شراء ملاس او احتياجات للدراسة.

متشيلش هم

متشيلش هم

متشيلش هم

متشيلش هم

متشيلش هم