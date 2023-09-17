الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"متشيلش هم".. فعالية خيرية لتوفير الملابس للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

ماجدة النبراوى
ماجدة النبراوى

شهدت محافظة الشرقية إقامة فعالية “متشيلش هم” الخيرية بالجهود الذاتية لتوفير ملابس ومستلزمات دراسية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية.

أقام أهالى مدينة الزقازيق معرض خيرى مجانى، لتوفير ملابس وأحذية ومستلزمات دراسية وملابس للعرائس غير القادرات، وذلك بمقر “الساقية” بمدينة الزقازيق، وقد توافد على الفعالية عددا من سكان مدينة الزقازيق وعددا من المدن والمراكز داخل المحافظة

معاونة الأسر الأولى بالرعاية على تداعيات الازمات الإقتصادية :

وقالت ماجدة النبراوى، منسقة الفعالية، أن “ المعرض الخيرى المجانى ” متشيلش هم "، يتم تنظيمه بصفة دورية ، لحصول الأسر الأولى بالرعاية على احتياجاتهم من الملابس، فى ظل الأزمة الإقتصادية العالمية وتداعياتها وتأثيرها على جميع ابناء مصر.

أوضحت أن التنسيق للفعالية هو تنسيق جهودذاتية خالص، لا علاقة له بأى كيان، وإنما هى مبادرة أهلية خالصة، مضمونها الشعور بالغير والوقوف معهم فى توفير احتياجاتهم.

وتابعت ماجدة أن الاستعداد لتلك الفعالية بدأ منذ فترة، بتجميع الملابس التى يتم التبرع بها وكافة المستلزمات المتوفرة فى المعرض هى تبرع كامل من الأهالى، لافتة إلى أن هناك استجابة كبيرة من كل المتبرعين بتوفير متطلبات المعرض لصالح الأسر الأولى بالرعاية

فساتين زفاف وشنط مدرسية وملابس : 

واكدت أن المعرض الخيرى مختلف هذه المرة، حيث تم توفير شنط مدرسية ومقلمات، للأطفال من تلاميذ المداس، كما تم توفير فساتين زفاف و فستين خطوبة للعرائس الغير قادرات، وذلك إلى جانب باقى مستلزمات المعرض من ملابس صيفية وشتوية للأطفال والكبار وأحذية وشنط وغيرها.

واوضحت أنه سيتم إعادة تنظيم ذلك المعرض كل فترة، لتحقيق لمعاونة الأسر الأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عليهم وأعباء الحياة، خاصة ما قبل المواسم التى تحتاج لملابس مثل دخول الدراسة و دخول الأعياد وغيرها، إلى جانب تنظيم المعرض فى غير أيام المواسم.

واختتمت ماجدة النبراوى حديثها بأنها تتمنى أن يتم تعميم الفكرة على مستوى محافظة الشرقية و محافظات مصر لتعميم الاستفادة لكل من لم تساعده الظروف على شراء ملاس او احتياجات للدراسة.

متشيلش هم

متشيلش هم
متشيلش هم
متشيلش هم
متشيلش هم
متشيلش هم
متشيلش هم
متشيلش هم
متشيلش هم
متشيلش هم
متشيلش هم
مدينة الزقازيق متشيلش هم الأسر الأولى بالرعاية تنظيم المعرض الجهود الذاتية مستلزمات دراسية معرض خيرى مجانى

مواد متعلقة

ضبط 6500 عبوة سجائر قبل تهريبها فى حملات تموينية بالشرقية

افتتاح 6 مشروعات بتكلفة 56.8 مليون جنيه في الشرقية

استشارى تخطيط: الرئيس السيسى اختار الطريق الصعب لإصلاح البنية التحتية

مواطنة شرقاوية: الرئيس تحمل كافة العواقب وحارب لنقل أهالى العشوائيات لحياة آدمية

"أهلًا مدارس" مُتاح بمراكز الشرقية.. والمحافظ: 10% تخفيضًا فى أسعار السلع

محافظ الشرقية يستعرض مجهودات قطاع الطب البيطرى

الأكثر قراءة

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

بعد تجاوز محرز.. أرقام قياسية يستهدفها الفرعون المصرى صلاح هذا الموسم

رابط تقديم الخدمة العامة 2023.. وموعد تسجيل الطلب والأوراق اللازمة

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

تفاصيل وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول

"شهيد الشهامة".. مقتل صاحب مطعم لمنعه تاجرًا من معاكسة سيدة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية