حافظ سلماوى يكشف سبب زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين

قال حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين لأنه حدث انخفاض مفاجئ للغاز بسبب عطل في مكان ما تسبب في حدوث فجوة وتمت تغطيتها بكمية من المازوت وتوافق ذلك مع الموجة الحارة وزيادة الطلب، مما أدى لوجود ساعات تخفيف الأحمال.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه مع انخفاض درجة الحرارة كان متوقعًا انتهاء ساعات التخفيف ولكن يبدو أن العطل الذي كان متسببًا في انخفاض الغاز ما زال مستمرًا، مؤكدًا أن الاعتماد على المازوت مكلف جدًا.

تكلفة المازوت المستخدم 400 مليون دولار

وتابع، أننا كنا نستهلك من المازوت، 17.8 في اليوم وارتفعت إلى 38 ألف طن في اليوم وحتى ننهي عملية الخفض نحتاج 32 ألف طن في اليوم أو مليون طن في الشهر بتكلفة من 250 إلى 400 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة تنتهي ساعات التخفيف.