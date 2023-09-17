هدف ملغى وإصابة مارتينيلى.. شوط أول سلبى بين أرسنال وإيفرتون

خيم التعادل السلبي على أحداث مباراة فريقي أرسنال وإيفرتون، والتي تجمعهما على ملعب “جوديسون بارك”، معقل فريق “التوفيز”، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

وسجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي هدفًا لـ أرسنال في الدقيقة 20، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على أيدي نيكيتاه، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعرض مارتينيلي للإصابة في الدقيقة 24، ليتم استبداله بزميله البلجيكي ليونارد تروسارد.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويحرس الإسباني ديفيد رايا مرمى أرسنال بدلًا من آيرون رامسديل، فيما يجلس المهاجم الألماني كاي هافيرتز والبرازيلي جابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا- بنجامين وايت- جابرييل ماجاليس- أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: فابيو فييرا- ديكلان رايس- مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا- جابرييل مارتينيلي- إيدي نيكيتاه.

ويغيب المحترف المصري محمد النني عن فريقه أرسنال في مباراة اليوم.

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.