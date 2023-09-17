الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل ما زال هناك أمل للعثور على ناجين من السيول؟.. "الإسعاف والطوارئ الليبى" يوضح

ليبيا
ليبيا

كشف أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، حقيقة انعدام الأمل في العثور على ناجين جدد، جراء السيول التي حدثت قبل أسبوع.

عمليات البحث والإنقاذ تسير بوتيرة أسرع 

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عمليات البحث وإنقاذ ضحايا الفيضانات تسير بوتيرة أسرع في المناطق المتضررة.

وأضاف أن هناك مواصلة لانتشال جثامين ضحايا الفيضانات بين عدد كبير من الأودية، موضحًا أن فرق الإنقاذ والإغاثة الدولية زادت فرص انتشال الجثامين الأيام الماضية وساعدت في عمليات البحث.

وحول وجود الأمل بوجود ناجين من بين الضحايا، تابع: “لا نريد إحباط أحد ولكن الأعمار بيد الله لا بيدنا، وربما نعثر على ناجين أراد الله لهما أن يمد بأعمارهم”.

ليبيا درنة سيول ليبيا الإسعاف والطوارئ الليبية الإغاثات الدولية

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