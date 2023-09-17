الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الجارحى للحديد" يعلن تأييد الرئيس السيسى لفترة جديدة: "حقق تنمية شاملة فى المجالات كلها"

جريدة الدستور

أعلن  رجل الأعمال جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد الجارحي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة جمال الجارحي لتنمية المجتمع، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وأكد في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وقال إن مصر نجحت تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

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